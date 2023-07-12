Aston Martin’in özel daveti için İtalya’ya uçtular  

Türkiye’den iş insanı Özcan Aydın ve eşi Aslı Aydın özel davetli olarak Aston Martin ekibi ile İtalya’da buluştular. Türkiye’den özel davetli olarak katılan Aydın çifti özel programda James Bond filminin çekildiği bölgeleri Aston Martin'in yeni model araçlarını bizzat kendileri kullanarak muhteşem 5 günlük bir seyahat keyfi yaşadılar.

En özel ve en unutulmaz adresleri dünyada iki kez yapılan Palio di Siena at yarışına katılmak oldu. Her yıl iki kez Toskana'nın kültürel takvimine damgasını vuran ikonik bir etkinliktir.

Her biri farklı bir bölgeyi temsil eden 10 atın tarihi Piazza del Campo çevresinde göz açıp kapayıncaya kadar yarıştığı yerel gelenek ve göreneklerin mihenk taşıdır. Ancak bu etkinliği öne çıkaran şey, elektrik atmosferi, kutlamalar, geçit törenleri ve asırlık bir geleneğe katılma fırsatı olmasıydı.

Aston Martin’in özel davetlileri ilk olarak Como Gölü’nde bir araya geldiler daha sonra Floransa, Roma, Siena ve Toskana gezdiler.