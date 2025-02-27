Aslıhan Karalar ve Sinan Albayrak AK Parti reklamında oynadı

Aslıhan Karalar ve Sinan Albayrak, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nin reklam filminde yer aldı.



Günlerce ekranda ve sosyal medyada dönen reklamda boy gösteren oyuncular, gündem oldu.

Anne rolünde Karalar, baba rolünde ise Sinan Albayrak vardı.

Birçok sosyal medya hesabı da reklamı sayfasına taşıdı.

En son 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Karalar'ın bir sonraki projesi merak konusu oldu.