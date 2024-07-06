Aslıhan Karalar'dan iş görüşmesi

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Daha sonra yorgunluğunu atmak için meydan katında bulunan bir restorana geçen güzel oyuncu, burada iş görüşmesi yapıp yeni projelerini konuştu. Restoran çıkışı muhabirlerin kendisini görüntülediğini görünce gülümseyip aracına doğru yönelen Aslıhan Karalar, "İş görüşmesinden çıktım, kısa bir tatilim var 2 gün Alaçatı’ya gideceğim kafa dinlemek için, onun için hızlıca alışveriş yapıp eksiklerimi aldım" açıklamasında bulundu. Güzel oyuncu, krem rengi Şık AVM tarzı ile de göz kamaştırdı.