Aslı Özge’nin yeni filmi ‘Faruk’ dünya prömiyerini yaptığı 74. Berlin Film Festivali’nde büyük ilgi gördü

Film gösteriminden sonra yönetmen Aslı Özge, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve filmin oyuncularından Derya Erkenci, Nurdan Çakmak ve Semih Arslanoğlu seyircilerin sorularını yanıtladı. Film eleştirmenlerinden de tam not alan ‘Faruk’, 15- 25 Şubat tarihleri arasında yapılan festivalin Panorama Bölümü’nde “European Cinemas Label” ödülü için yarışan 8 film arasında yer alıyor. ‘Faruk’ aynı zamanda bu yıl Berlin Film Festivali’nde yer alan tek uzun metrajlı Türk filmi olma özelliğini taşıyor.

Beşinci filmi ‘Faruk’ ile başarılı bir çıkış yaptığı ilk filmi ‘Köprüdekiler’in izinden giden Özge, gerçek mekânlarda çekilen, gerçek karakterlerden ve olaylardan esinlenen yeni filminde, sadece kentsel dönüşümün etkilerini değil, aynı zamanda bir baba-kız ilişkisinin karmaşıklıklarını da göstererek, İstanbul kalabalığının içinde ayakta kalmaya çalışan yaşlı bir adamın hayatına benzersiz ve samimi bir bakış sunuyor.

Aslı Özge’nin Almanya’da çektiği bir önceki filmi ‘Kara Kutu’, Münih Film Festivali’nde Yeni Alman Sineması Bölümü’nün açılış filmi olurken, son olarak Ekim ayında düzenlenen Roma Film Festivali‘nden En İyi Senaryo Ödülü’nü almıştı.

Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan filmin yapımcılığını EEE Films, FC Istanbul, Parallel 45 ve The Post Republic üstleniyor. Faruk Özge, Fikret Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer, Alibey Güner, Nurdan Çakmak, Begüm Güzeldoğu ve Semih Arslanoğlu’nun rol aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen yapıyor.

‘Faruk’ Berlin Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından 2024’ün ilkbaharında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.