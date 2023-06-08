Aslı Enver hamileliği hakkında ilk kez konuştu

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan Disney+’ın yeni orijinal dizisi ‘Arayış’ın yayınına sayılı günler kala dizinin özel gösterimi gerçekleşti. 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayına girecek dizinin 6 bölümü birden izleyicilerle buluşacak.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+’ın 14 Haziran’da yayına girecek yeni orijinal içeriği ‘Arayış’ın dün gece özel gösterimi gerçekleşti. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, özgün hikaye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu ‘Arayış’, Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturuyor. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.



Özel gösteriminde izleyenlerden tam not alan dizi, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda 6 bölümüyle birden yayında olacak. İzleyenlere mistik bir dünyanın perde arkasında yaşananları anlatan ‘Arayış’, metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan’ın, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşmasını ve tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan’ın gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor.

"HAMİLELİK GAYET İYİ"

Geçtiğimiz yıl eşi Berkin Gökbudak ile evlilik kararı alan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu öğrenmişti. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Enver, hamilelik süreci ile ilgili, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" dedi. Yer aldığı projedeki rol arkadaşı Mehmet Günsur'un da 2006 yılında evlendiği Katerina Mongio'dan iki tane çocuğu olmuştu. Gazetecilerin, "Mehmet Bey'den de destek alıyor musunuz bu süreç için? Tecrübesi size katkı sağlıyor mu?" sorusuna ise Enver, "Tabii ki. Herkes bir şekilde tecrübelerini birbirine aktarıyor" diye konuştu. Aslı Enver'in şiş karnı ilk kez böyle görüntülendi.