Aslı Bekiroğlu’ndan alkışlanacak hareket

Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenen Güneş Yıldırım'la Bebek'te piknik yaptı. Oyuncu, minik hayranıyla, piknik yapıp sohbet etti.

Uzun süre Yıldırım'la zaman geçiren Bekiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Güneş kızımız 2.5 senelik mücadeleden sonra lösemiyi yendi. Güneş'le 'Sihirli Eller' projesinde tanıştık. Çocuklarımız geleceğimiz. Bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak çok güzel. Annesi hastalığı yendiği haberini verince çok mutlu oldum. Hemen bir şeyler yapmak istedik" dedi. Projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Kutsal Damacana filmine dahil oldum. Buradan sete geçeceğim. Çok seveni var. Ekip şahane. Sete keyifle gidiyorum" diye konuştu. Tatilden bahseden Bekiroğlu, "Fiyatlar çok konuşuldu" sözlerine, "Yazın bir hafta Çeşme'ye gittim. Dediğimiz gibi fiyatlar çok pahalıydı" şeklinde konuştu. Oyuncu, "Ters köşe rol düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bir tane 'Gülizar: Yol Ayrımı' diye film yaptım, orada drama oynuyorum. Beğenilirse dramada oynamak isterim" yanıtını verdi.