Aşktan başı dönenlerin marşı geliyor!

İbrahim Tatlıses ile gerçekleştirdikleri “Kara Üzüm Habbesi” ve “Tabi Tabi” düetleriyle dinlenme ve sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kıran Tefo & Seko ikilisinden yeni rekorların kapısını aralayacak çok iddialı bir çalışma daha geliyor.

Her yeni şarkılarıyla sosyal medya mecralarında akım yaratan Tefo & Seko yeni teklisi “Kimler Gelmiş”i paylaştığı andan itibaren yine müzikseverlerin ilgi odağı oldu. Şarkının kısa bir bölümü yayınlanır yayınlanmaz yapılan binlerce paylaşım, yine listelerde kopacak fırtınanın ön habercisi oldu.

SERDAR ORTAÇ’IN “HARİKA”SINI BAŞTAN YARATTILAR

Yıllar önce sözü ve müziğini Serdar Ortaç’ın yazdığı, Ebru Gündeş’in ise yorumladığı “Harika” isimli şarkının üzerine yeni bir beste ve söz yazan Muhammed Tevfik Tepe, hem nostaljik tınıları olan hem de hip hop - arabesk tarzın en özgün parçalarından birini daha ortaya çıkardı. Düzenlemesi Muhammed Şükrü Aydın’a ait olan parçanın en az kendisi kadar eğlenceli klibini ise Amiral üstlendi.

"Kimler Gelmiş" 31 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında.