Aşkın tadı Raffles İstanbul’da çıkar

Sevgililer Günü akşamına ismini edebi dehalardan alan Writers Bar’daki “Hoş Geldiniz Kokteyli” ile büyüleyici bir başlangıç sunan Raffles İstanbul, piyanist Tufan Ünalp'ın seslendirdiği “Tüm Zamanların En Büyük Aşk Şarkıları” eşliğinde romantik bir atmosferde misafirlerini karşılayacak. Ardından, modern cazibesi ve samimi atmosferiyle Long Bar’da, Raffles Şefleri’nin hazırladığı altı aşamalı çok özel bir menüyle sunulacak Sevgililer Günü yemeği, mum ışıkları ve çiçeklerle süslenmiş masalarda sınırsız premium yerli ve köpüklü şarap eşliğinde deneyimlenebilecek. Bu keyifli yemeğe romantik aşk şarkılarıyla Barbaros’un Sevgililer Günü özel performansı ve ardından gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek canlı DJ performansı eşlik edecek.

Raffles Mutfağı’ndan Sevgililer Günü Menüsü

Fark yaratan gastronomi deneyimlerine imza atan Raffles İstanbul, Sevgililer Günü’ne özel olarak tadı damaklarda kalacak bir menü tasarladı. Kaz ciğeri mus, vişne glase ve patlayan şekerle hazırlanan “Lolipop” bu romantik menünün başlangıç yemeği olurken, yengeç tartar ve mor havuçla hazırlanan rezene çorbası, ördek konfi ve frenk üzümlü bal kabağı dolgulu mini “Casoncelli” makarna, acılı ve çilekli sorbe aşk dolu bir atmosferde farklı lezzetler tatmaya imkân veriyor. Ana yemekte “Kadının Zevki” olarak, morina balığı, deniz tarağı ve kral yengeçle hazırlanan tabak, kereviz püresi ve Ikura kremasıyla süsleniyor. “Erkeğin Seçimi” tabağında ise dana kaburga “Pithivier”, dana kuyruğu yahni ve tütsülenmiş dana dili “burundan kuyruğa” bir lezzet şöleni sunuyor. Tatlı olarak ise paylaşımlık vanilyalı “Namelaka” orman meyveleri sosu eşliğinde tek tabakta ortak bir zevki paylaşmaya imkân tanıyor.

Writers Bar’da iki kişilik karşılama kokteyli ve Long Bar’da sınırsız premium yerli ve köpüklü şarap eşliğinde altı aşamalı iki kişilik akşam yemeği teklifi KDV dahil kişi başı 8.500 TL iken; Writers Bar’da iki kişilik karşılama kokteyli ve Long Bar’da sınırlı sayıdaki iki kişilik özel localarda bir şişe Veuve Clicquot Brut ya da Rose şampanya eşliğinde altı aşamalı akşam yemeği teklifi ise KDV dahil iki kişi için 35.000 TL.

Yiyecek ve İçecek rezervasyon ve daha fazla bilgi için; restaurant.reservation@raffles.com | +90 533 284 3160

Romantik Çiftlere Raffles Bakımı

Hem bedene hem de ruha hitap eden deneyimlerin adresi Raffles Spa, Sevgililer Günü’nde romantik çiftler için özel bir masaj deneyimi hazırladı. 12-18 Şubat 2024 arasında sunulacak bu programda Spa Süit’te çiftlere özel Raffles bakımı ve çift masajının ardından jakuzide keyifli bir dinlenme molası almak mümkün. Günlük hayatın temposundan uzaklaşarak, kendine ve birbirine vakit ayırmak isteyen çiftlerin tercihi olacak bu hizmete, sağlıklı menüden seçecekleri bir ana yemek ve bir sağlıklı içecek de dahil. Lezzetli ikramlarla dinginliğin keyfine varılacak bu deneyim iki kişi için KDV dahil 268 EURO.

Spa rezervasyon ve daha fazla bilgi için; spa.istanbul@raffles.com | +90 530 688 44 08

Şehrin Kalbinde Lüks Bir Konaklama Deneyimi

Benzersiz hizmet ve lüks anlayışıyla büyülü bir dünyanın kapısını aralayan Raffles İstanbul, 14 Şubat 2024’e özel, romantik bir konaklama teklifi sunuyor. Şehrin kalbinde unutulmaz bir deneyim planlayanlar için panoramik İstanbul Boğazı manzarasına nazır lüks oda veya süitlerde bir gece iki kişilik konaklama, Lavinia’da iki kişilik akşamüstü çay saati, Writers Bar’da iki kişilik karşılama kokteyli ve Long Bar’da sınırsız premium yerli ve köpüklü şarap eşliğinde altı aşamalı iki kişilik akşam yemeği teklifi Boğaz manzaralı oda için 950 EURO + KDV ve süit için 1.250 EURO + KDV.

Oda ve Süit rezervasyon ve daha fazla bilgi için; bookus.istanbul@raffles.com | +90 212 924 0200