‘Aşkın Olayım’ için özel platform

Simge yaz boyu sahneden sahneye koşarak konser rekortmeni olmuştu. Kış sezonuna da hızlı bir giriş yapan Simge dün akşam Atlantis Yapım’ın organizasyonunu üstlendiği konserde 6 bin 500 kişilik Maslak Volkswagen Arena’da sahneye çıktı. Raisa Vanessa imzalı iki ayrı sahne kıyafeti giyen Simge 200 kişinin çalıştığı gecede dünya standartlarında bir şov sundu.

Dev prodüksiyonuyla dikkat çeken konserin kurgusu ve kullanılan sahnenin tasarımı 2 ay sürdü. Üç günde kurulumu yapılabilen bu özel sahne için LED ekranlar ve son teknoloji ürünü cihazlarla büyüleyici bir ışık düzeni hazırlandı. Shaman Dans Tiyatrosu’ndan 6 dansçı performanslarıyla Simge’ye eşlik etti.

Simge’nin Maslak Volkswagen Arena’a konserinde seyircisine sürprizi KÖFN oldu.

Simge ve KÖFN son günlerde müzik listelerinin ilk sırasında yer alan şarkıları ‘Yakışıklı’yı ilk defa söylediler.

Simge artık efsane haline gelen şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı seyircilerin üzerinde yükselen özel tasarım bir platformun üzerinde seslendirdi. Sözleri ezbere bilen binlerce Simge hayranı hep bir ağızdan yılın şarkısını söyledi.