Aşkin Nur Yengi senfonik konseri ile Harbiye’de

80’li yıllarda Onno Tunç’un orkestrasında Sezen Aksu ile çalışmaya başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayınlanan Sevgiliye adlı ilk albümü ile beğeni toplayarak yüksek satış rakamlarına ulaştı ve 90’lı yıllara damga vurdu.

Yurtiçinde ve yurtdışında verdiği konserlerle müzikseverlerin gönlünde taht kuran, yayınladığı başarılı albüm ve parçalarıyla Türk Pop müziğinin ikonik ismi haline gelen Aşkın Nur Yengi, geçmişten günümüze bir çok hit olan şarkılara imza attı.

AÇIKHAVA’DA AŞK ŞARKILARININ BÜYÜLÜ SESİ

Her parçasında aşkın izlerini taşıyan Aşkın Nur Yengi’nin sahnedeki muhteşem performansı ve repertuvarı ile senfoni rüzgarlarında kaybolmak, zamanda yolculuğa çıkmak için Harbiye Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek konserini kaçırmayın…