Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün çekimleri tamamlandı

Böcek Film ve Benesta ortaklığıyla hayata geçirilen, yapımcılığını Ömer Faruk Sorak ve Roksana Diker’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda İpek Sorak’ın oturduğu, başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın paylaştığı “Aşk Tesadüfleri Sever 3” filminin çekimleri tamamlandı.



Çekimlerin son gününde düzenlenen basın buluşmasına oyuncuların yanı sıra yönetmen İpek Sorak ile yapımcılar Ömer Faruk Sorak ve Roksana Diker katıldı. Film ekibi, çekim sürecine dair değerlendirmelerini basın mensuplarıyla paylaşırken, günün sonunda pasta keserek çekimlerin tamamlanmasını kutladı.



DEVRİM ÖZKAN: BU FİLM BABAANNEMİN RUHUNA GİTSİN

Basın buluşmasından yalnızca birkaç saat önce babaannesini kaybeden Devrim Özkan, yaşadığı acıya rağmen kısa bir süre soruları yanıtladı. Özkan, “Bugün canım babaannemi kaybettim. Bu film onun ruhuna gitsin. İnanılmaz usta oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Harika bir ekip ve çalışırken de izlerken de bayıldığımız insanlar. Bu film hepimizin kalplerine dokunacaktır. Benim ruhuma çok dokundu” sözleriyle duygularını dile getirdi.

MEHMET GÜNSÜR: 16 YIL SONRA AYNI KARAKTERLE BULUŞMAK BÜYÜK BİR ŞANS

Mehmet Günsür ise 16 yıl sonra yeniden aynı karaktere hayat vermenin kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirterek, “Çok büyük bir şans, tekrar bu aile ile çalışabilmek. 16 yıl sonra aynı karakter ile yatıp kalkmak her oyuncuya nasip olmaz. İnşallah daha fazla kalbe dokunacağız” dedi.



AYDA AKSEL: BU SICAKLIĞIN SEYİRCİMİZE DE BULAŞMASINI DİLİYORUM

Filmin oyuncularından Ayda Aksel de set boyunca yaşanan sıcaklığın izleyiciye yansımasını dileyerek, “Ben bütün bu yaşadığımız sıcaklığın seyircimize bulaşmasını diliyorum. Çok güzel bir iş yaptık. Umarım seyircimiz de beğenir” ifadelerini kullandı.



ROKSANA DİKER: GERÇEK KALİTE ZAMAN GEÇTİKÇE DEĞER KAZANIR

Benesta Genel Müdürü ve filmin yapımcılarından Roksana Diker ise projeye olan inançlarını şu sözlerle anlattı: “Benesta olarak çok inandığımız bir felsefemiz var. Gerçek kalite kendini göstermek için bağırmaz; yaklaştıkça keşfedilir, dokundukça hissedilir ve en önemlisi zaman geçtikçe değer kazanır. Bizim en büyük amacımız zamana direnmek yerine zamanla güzelleşen, yaşandıkça anlam kazanan ve geleceğe miras kalacak eserler yaratmaktır. Tıpkı doğada birbirinin tamamen aynısı iki yaprak olmaması gibi, sanatta da asıl değer ‘nadir ve özgün’ olanda saklıdır. ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, Türk sinemasında işte bu nadirliği ve zamansızlığı temsil ediyor.” Diker, projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederken, filmin yönetmeni İpek Sorak ve genel yönetmeni Ömer Faruk Sorak’ın vizyonlarının projeyi eşsiz kıldığını vurguladı. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın karakterlere kattığı ruhun yanı sıra kamera arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm set ekibinin emeğinin, filmin en büyük gücü olduğunu ifade etti. Çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip, pasta keserek uzun soluklu çekim maratonunun sonunu birlikte kutladı.