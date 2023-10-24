Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan Bihter filminin afişi yayınlandı

Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, heyecanla beklenen yeni Türk Original filmi Bihter’in teaser’ını yayınladı. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bihter filmi, Kasım ayında Türkiye’de Prime Video izleyicisi ile buluşacak. İlk kez yayınlanan teaser’da, Bihter filminin 1920'ler dönemine giriş yapıyor ve güç, cesaret üzerine odaklanan dünyasından özel ipuçlarını görüyoruz.

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz Aşk-ı Memnu eserinin yeniden yorumu olan Bihter; tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık üzerine zamansız ve evrensel bir hikaye sunuyor. 1920’li yıllarda geçen filmin güçlü oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığıyla TAFF Pictures imzalı film; kendi hayatının baş karakteri olan Bihter’in çarpıcı hikayesini anlatırken, izleyiciyi bir kadının zihninin derinliklerine davet ediyor.