Ashley Joy’dan en iyisini hak eden babalara

“Herkes En İyisini Hak Ediyor” mottosu ile ürün çeşitliliğini incelikli bir şekilde geliştiren Ashley Joy, en iyisini hak eden babalar için en ideal ve en etkili ürünleri keşfe davet ediyor.

Erkeklerin en büyük problemleri arasında bulunan saç dökülmesi ve kepeklenmeye yönelik özel bir formülle geliştirilen, aynı zamanda saç rengi bozulmasını da geciktiren, daha ilk kullanımda etkisini hızla gösteren Kepek Önleyici & Saç Dökülmesi Karşıtı Erkek Şampuanının yanı sıra var olan ürün portföyündeki Arındırıcı, Canlandırıcı, Yenileyici, Güçlendirici & Dolgunlaştırıcı saşe saç maskeleri, Bitkisel Saç Bakım Yağı, Tırnak Bakım Fırçası, Bamboo Saç Fırçası, Yenileyici El Kremi gibi seçenekleriyle erkeklerin de bakımları için kullanabilecekleri ideal bir çeşitlilik sunan Ashley Joy ile Babalar Günü’nde onun için en ideal olanları seçmek ve avantajlı bir şekilde almak istiyorsanız kampanyanın geçerli olduğu 15 – 20 Haziran tarihlerinde adrese teslim online alışveriş imkanı sunan www.ashleyjoy.com.tr sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!