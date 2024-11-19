Artois Bağdat Caddesi'nde doğdu, Boston'dan dünyaya yayılacak

Şeyma Yıldız'ın kurucusu olduğu mekan, Boston'dan dünyaya açılacak. Yüksek teknoloji ve yapay zeka desteği ile geliştirilen,farklı lezzetleri sanatla buluşturan Artois küresel marka olmayı hedefliyor. Kadın girişimcilerin ortaya çıkardığı yeni markalar, küresel başarıya yelken açıyor. Şeyma Yıldız'ın, öncülüğünde kurulan Artois, konuklarına yeni lezzetler sunuyor. İlk şubesini Amerika'nın Boston şehrinde açacak olan Artois, mekan işletmeciliğinde Türkiye'nin yenilikçi yüzünü Boston'un ardından Londra ve Bakü ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Teknoloji alanında 23 yıldır bulunduğunu söyleyen Şeyma Yıldız, gastronomi sektörüne girmek için oluşturduğu markayı global alanda rekabet edebilir seviyeye getirdiklerini belirterek şunları söyledi: "İnsanlarla bire bir ilişkide olmayı, sosyal ortamları çok sevdiğim için en doğru seçeneğin gastronomi sektörüne girmek olduğuna karar verdik. Bir iş insanı olarak

oluşturduğumuz markayı yurtdışına da taşımak istiyoruz. Bu bağlamda önce Boston, hemen ardından Londra ve Bakü’de de şubelerimizi açarak markamızı globalleştirme yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz"



ÖZGÜN AMBİANSI VE MUTFAK KÜLTÜRÜ YENİLİKLERE AÇIK

Artois'in konukları için kendine özgü sıcak ve samimi ortamlar hazırladığını söyleyen Şeyma Yıldız şu bilgileri verdi: "Yolu Bağdat Caddesi'nden geçenler kendilerini unutulmaz bir atmosferin içinde buluyor. Yeniliklere açık mutfak kültürümüzü sürekli

zenginleştiriyoruz. Gastronomi dünyası yenilenen ve gelişen bir alan olduğu için, bizde bu yeniliklerin takipçisi ve oyuncusu olma yolunda çalışıyoruz."