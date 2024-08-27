Armani Beauty yeni Eau De Parfum Intense Si Passione'yi takdim ediyor

En yoğun duygulara adanmış olan SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, günümüzün kadınlarına hitap ediyor. Kalplerinin sesini dinleyip kendi ritimleriyle dans eden, tutkularını hayatlarının merkezi yapan, işlerinde büyük bir tutku barındıran, derin anlamlar peşinde koşan ve kalplerinin ne için çarptığını bilen kadınlara atıfta bulunuyor.

Manyetik, güçlü ve çarpıcı bir yasemin olarak sunulan yeni koku, kalbinin ritmiyle tanımlanıyor. Parfümeri dünyasının en sembolik beyaz çiçeklerinden biri olan yasemin, tutku dolu duygusal bir patlamayla kırmızıya dönüşüyor.

SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, bu tutkunun yeni yüzü olan Amerikan aktris ve Armani beauty Global Elçisi Sadie Sink tarafından sunuluyor. Yoann Lemoine tarafından yönetilen kampanyada, Robyn'in "With Every Heartbeat" şarkısının yeniden düzenlenmiş versiyonunda dans eden Sadie, kokunun özünün grafik ve çarpıcı bir yorumunu sunuyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR YASEMİN İLE TUTKUYU KAPSAYAN O KOKU

Yasemin tutkunun çiçeğidir, her bir yaprağı kalp atışı gibi açıldıkça, insanın içinde saklı kalmış tüm güzellikleri ortaya çıkarır. Yasemin, SÌ PASSIONE koleksiyonunun her bir kokusunu yaratan parfümör Julie Massé (Mane) tarafından bestelenen, yeni çiçeksi-amberli odunsu SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE'in kalp notasında yer alır.

"SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE'i, birbirine yanıt veren ve tutkuyu ifade etmek için birleşen duyguların bir kombinasyonu olarak oluşturdum. Açılışta, kadifemsi siyah frenk üzümü ve parlak armut notaları, narenciye tarafından aydınlatılararak cesaret ve tatlılığın bir karışımını yansıtıyor. Bu adeta bir davet, bir baştan çıkarma olarak karşımıza çıkıyor. Her bir nota, zarif ve kremsi tonlardan en içgüdüsel olana kadar kadınsı tutkunun vücut bulmuş hali gibi çok yönlü bir yasemin etrafında dönerek, duyguların geniş yelpazesini çağrıştırıyor.

Vanilya, sandal ağacı ve yosun notalarının oluşturduğu o büyüleyici taban, adeta teni okşayarak tutkuyu alevlendiriyor ve kompozisyona baştan çıkarıcı bir hava katıyor. Bu koku, bir yandan duygularla titreşen denizden çıkmış hafif tuzlu bir ten hissini uyandırırken diğer yandan da odunsu notaların sağladığı kalıcı ve etkileyici bir yapı sunuyor" diyerek düşüncelerini ifade ediyor Julie Massé.

Koku bir titreşimle sizi karşılıyor. Etkileyici açılış, sulu armut notası, ışıltılı bergamot kalbi ve lezzetli siyah frenk üzümü nektarıyla parıldarken, yasemin taze, meyvemsi çiçeksiliğini ortaya koyuyor.

Sonrasında bir kalp atışıyla, tam çiçek açmış yaseminin yapraklı ve büyüleyici bu kadınsı dokusu, Giorgio Armani için özel olarak işlenmiş yasemin notasıyla güçlendiriliyor.

Son notada ise yaseminin baharatlı, ballı duyusallığı modern bir mineral etkiyle yoğunlaşarak, tuzlu yosun ile lüks ambergris notası Orcanox ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Pudramsı ve baştan çıkarıcı vanilya Bourbon notaları, sıcak ve duyusal bir iz bırakıyor.

YOĞUN KIRMIZIYLA KAPLANMIŞ BİR ŞİŞE

İkonik SÌ PASSIONE şişesinde sunulmakta olan koku, şimdi hafif ombré geçişli tutkulu bir kırmızı ile süsleniyor. Benzersiz bir ustalıkla tasarlanan şişe yeniden doldurulabilir olup, kalıcı güzellik ve sürdürülebilirliği simgeliyor.

KAMPANYA

Kırmızı ve siyah tonların grafik ve çarpıcı dansıyla, SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, ödüllü yönetmen Yoann Lemoine tarafından yaratılan yeni bir kampanya ile hayat buluyor.

Filmin fikri basit ve akıcı olup Giorgio Armani'nin güçlü estetik duruşunun bir yansıması olarak sunuluyor. Filmde Sadie Sink, tutkunun sembolü olan parlak kırmızı ateşi çağrıştıran ışıkla dans ediyor. Dans, uzun, dinamik ve güçlü çekimlerde kaydediliyor.

Ritim, Sadie'nin dansının hareketinden gelerek, İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Robyn'in ruhani gücünü ve çarpıcı ritmini güçlendirmek için yeniden düzenlenen "With Every Heartbeat" şarkısının sesine yoğunlaşıyor.

Müziğin nabzı yükseldikçe, Sadie'nin dansı daha da yoğun ve tutkulu hale geliyor. Etrafında alev gibi yanıp sönen kırmızı bir duman beliriyor ve daha önce hiç olmadığı kadar motive, duygularını akıcı dansına yansıtıyor. Sadie Sink, müziğe kendini kaptırırken güzelliğini yakalıyor.

"Benim için kampanya, serbest kalmanın, özgür olmanın ve bir nevi vahşi, tutkulu yanınızı kucaklamanın bir görüntüsü, bir temsili haline geliyor. Bu yüzden, özgürlük duygusunu çağrıştırdığını ve biraz da asi olduğunu söyleyebilirim. Koku, dışarı çıkıp bir şeye 'evet' demek istiyorum gibi bir his veriyor. Ve kampanya kesinlikle bu konuda bana yardımcı oldu." diyerek duygularını ifade ediyor Sadie Sink.

TUTKUNUN YENİ YÜZÜ SADIE SINK

Hollywood'un yükselen yıldızlarından biri olan Sadie Sink, Temmuz 2023'te Armani Beauty'nin yeni Global Elçisi olarak, makyaj kampanyalarında başrol oynadı.

Genç Amerikalı aktör, 2017'de vizyona giriş yapan ve şu anda beşinci ve son sezonuna giren Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi STRANGER THINGS'teki çığır açan rolüyle dünya çapında tanındı. Yakın zamanda, Eylül 2024'te gösterime girecek olan Erica Bana ile birlikte BERLIN NOBODY'nin prodüksiyonunu tamamladı ve şu anda kıyamet sonrası bir gelecekte geçen Fox Searchlight rock operası O'DESSA'nın post prodüksiyonunu yürütüyor.

SÌ PASSIONE: İKİ BÜYÜLEYİCİ KOKU

Her bir SÌ PASSIONE parfümü, koku içindeki yasemin imzasının kendine özgü bir yönünü vurguluyor:

Zarif ancak yoğun bir yapıya sahip olan SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, çiçeksi, amber ve odunsu bir koku yaratan yasemin özütü ile frenk üzümü akordunu birleştirerek, vanilya ile yosun akordunu bazında bir araya getiriyor.

SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM, cesur ve iddialı bir koku olup, tabanında sedir ağacı, kalbinde yasemin notaları ve üstünde siyah frenk üzümü akordu ile birleşiyor. Bu, meyveli çiçeksi bir parfüm oluşturuyor.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN TUTKU

Elementlerin sonsuz güzelliğinden ilham alarak, bu parfümler Giorgio Armani'nin orijinal değerlerini ve markanın çevreyi koruma sözünü yansıtıyor. İklim değişikliği ile mücadeleyi ve Acqua for Life girişimi aracılığıyla su kıtlığına karşı mücadeleyi hedefleyen girişimler elde ediliyor.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR LÜKS SÖZÜ

Doldurulabilir ve yeniden kullanılabilir ambalajlarla ekolojik tasarım, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz su kıtlığının önlenmesi gibi üç önemli alanda kendini gösteren SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, Giorgio Armani'nin orijinal değerlerini yansıtmakta olup markanın sürekliliği ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Giorgio Armani, ürünlerinin ve malzemelerinin dayanıklılığı ile doğal içeriklerinin tedarik edilmesi konusunda sorumlu bir küresel iş anlayışı benimsiyor. MY WAY ve ACQUA DI GIÒ’nun izinden giden SÌ PASSIONE EAU DE PARFUM INTENSE, yenilikçi, tekrar doldurulabilir ve geri dönüştürülebilir bir şişede sunularak, bazı imza niteliğindeki bileşenleri, yerel STK'larla iş birliği içinde elde ediyor.

Her ürünün bileşimi ve tasarımının ötesinde, Giorgio Armani’nin daha geniş taahhüdü, ekosistemleri ve ormanları koruyarak iklim acil durumuyla mücadeleye katkıda bulunmaktır. 2019'dan bu yana, Armani güzellik, Zimbabwe, Brezilya, Peru, Guatemala ve Endonezya'daki kritik ormanları korumayı taahhüt etmiş olup, 15.000 hektardan fazla ormanın korunmasına katkıda bulunmuştur.

SUYA ERİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ

Giorgio Armani'nin doğal kaynakları koruma taahhüdünün önemli bir parçası Acqua for Life girişimidir. Bu girişimin misyonu dünya genelinde su kıtlığı yaşanan bölgelerde içme suyuna evrensel erişimi sağlamaktır. 2010 yılında, Birleşmiş Milletler'in su ve sanitasyon hakkını insan hakkı olarak tanıdığı yıl başlatılan Acqua for Life, o zamandan beri markanın bir taahhüdü olmuştur.

Bugüne kadar Acqua for Life dünya çapında su projelerine 15 milyon Euro'dan fazla yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar sonucunda, 26 ülkede 800,000'den fazla insanın güvenli suya erişimi sağlanmıştır.**

Acqua for Life, dünya çapında iki önemli paydaş olan WaterAid ve Water.org ile işbirliği yaparak devam eden bir diyalog sürdürmektedir.

Acqua for Life, 2024 yılına Hindistan, Endonezya, Madagaskar, Malavi, Nijerya, Filipinler, Ruanda, Tanzanya, Uganda ve Zambiya'da 12 aktif proje ile giriş yapmıştır. 2030 yılına kadar bir milyon insana yardım etmeyi hedefleyen bu projeler, farklı ülkelerde 7 yeni girişimi de içermektedir. Acqua for Life, dünya genelindeki topluluklarla işbirliğini sürdürerek temiz suya evrensel erişim sağlama taahhüdünü devam ettirmektedir.

** Bağışlar, 2010 ve 2024 yılları arasında Acqua for Life programı için Green Cross International, Unicef USA, China Women's Development Foundation, WaterAid ve Water.org rakamlarını içermektedir. Yararlanıcılar arasında ise 2011 ve 2024 yılları arasında Green Cross International, Unicef USA, WaterAid ve Water.org rakamları bulunmaktadır.