Armağan Çağlayan'ın 'Seyfi Bey' oyununa ünlü akını

30 yıl önce Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan, ustasına saygı olarak hayat verdiği ve kapalı gişe oynayan ‘Seyfi Bey’ adlı oyununun galasını İstanbul Fişekhane’de özel bir gösterimle gerçekleştirdi.

Sahne kostümüne Gülşah Saraçoğlu’nun imza attığı Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan ikon Seyfi Dursunoğlu’nun incelikli portresini ele alan oyun, izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine doğru yolculuğa çıkarttı. Oyun sonrası konuklar, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea ev sahipliğinde ağırlandı. Davette Armağan Çağlayan’ı Gülben Ergen, Deniz Seki, Suzan Kardeş, Nedim Saban, Balçicek İlter, Ayla Çelik gibi isimler yalnız bırakmadı.