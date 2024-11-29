Armağan Çağlayan’ın halı püskülü konusu gündem oldu

Tiyatrokare’nin yeni komedisi “Annem Hep Derdi Ki”, yerinde başarıyla devam ediyor. Oyun galasından önce, pek çok ünlü sanatçı, oyunun ve tiyatronun instagram hesabına annelerinden gelen önemli öğütleri gönderiyor. Aralarında Melek Baykal, Ayşenil Şamlıoğlu, Suna Keskin, Müjdat Gezen, Berna Laçin, Yeşim Salkım, Erkan Can, Nuri Gökaşan, Ayşe Kökçü, Nevra Serezli, Özge Özberk, Gökhan Mete, Perihan Savaş, Yonca Evcimik, Cengiz Bozkurt, Cem Özkök, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Başak Gümülcenioğlu, Bora Öztoprak, Özge Uzun, Murat Evgin, İpek Tuzcuoğlu, Oylum Talu, Emre Karayel, Ecem Erkek, Gökhan Çınar, Nilay Dinç, Elif Doğan, Kadriye Olgar, Ece Özdikici, İlkin Tüfekçi, Zeliha Sunal, Naz Aydemir Akyol gibi farklı mesleklerden kişilerin sosyal medya paylaşımlarına bu hafta Armağan Çağlayan’ın annesiyle ilgili yorumu eklendi ve çok ses getirdi.

Armağan Çağlayan’ın Instagram hesabında paylaştığı annesi hakkında söylediği videoyu bir milyon takipçi izledi. Binlerce yorum aldı ve paylaşım rekoru kırdı. Armağan Çağlayan videosunda: “Annem bana hep derdi ki. Halıların püsküllerine basma. Bütün çocukluğum halı püskülünden atlamakla geçti valla. Şimdi hâlâ hiçbir yerde hiç kimsenin halısının püskülüne basmıyorum. Bu bana ne kazandırdı derseniz? Hiçbir şey. Halı sahiplerinin ne kazandırdı derseniz? Hiçbir şey. Annem bana hep derdi ki halı püsküllülerine basma.”