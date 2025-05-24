Armağan Çağlayan'dan itiraflar!

Podyumların duayen ismi Uğurkan Erez ile ünlü modacı Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu Şimdi Konuşmak Moda programının ilk konuğu Armağan Çağlayan oldu. Armağan Çağlayan, özel hayatından televizyonculuk deneyimine bilinmeyenlerini anlattığı programda, Türkiye’de erkek starların daha çok olduğunu söyledi. Çağlayan’ın star listesinde ilk sırada, Halit Ergenç ile Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

ŞIRNAK CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA ATANDIM

Dijital mecrada yayın hayatına başlayan, çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği “Şimdi Konuşmak Moda”da, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak her hafta ünlü bir ismi ağırlayacaklar. Modadan televizyona, sinemadan popüler kültüre pek çok ismin katılacağı programın ilk bölümüne Armağan Çağlayan konuk oldu. Hukuk Fakültesi mezunu olan Armağan Çağlayan programda, Şırnak Cumhuriyet savcısı olarak atandığı dönemde televizyonculuğu seçtiğini açıklarken, bugüne kadar görev aldığı tv programlarındaki ilginç olayları da anlatıyor.



NAZAN ÖNCEL NEDEN STÜDYOYU TERKETTİ?

Televizyon geçmişinde en çileli programın Pop Star Türkiye olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan, Hülya Avşar’ın hangi sorusu üzerine Nazan Öncel’in stüdyoyu terkettiğini de izleyici ile paylaşıyor.



HAYAT ARSIZI OLDUM

Hayatına dair küçük anekdotlar da paylaşan usta televizyoncu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayat arsızı olduğunu söylerken, Türkiye’nin starları arasında en büyük iki ismi de Halit Ergenç ve Kıvanç Tatlıtuğ olarak belirtiyor. Bu keyifli sohbeti ve Armağan Çağlayan’ın samimiyetle anlattığı bilinmeyenlerini youtube’da Cuma akşamı saat 18.00’den sonra izleyebilirsiniz. Kaçırmayın…