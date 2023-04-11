Armağan Çağlayan Bursa, İstanbul ve Balıkesir’de “Size Anlatacaklarım Var” Diyecek

Bugünlerde YouTube kanalında gerçekleştirdiği röportajlarla ses getiren ve sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanan ünlü yapımcı ve televizyoncu Armağan Çağlayan, “Size Anlatacaklarım Var” adını verdiği tek kişilik gösterisiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Çağlayan’ın anılarıyla izleyenleri kahkahaya boğduğu gösterisinin biletleri, Biletinial üzerinden satışta.

Ünlü televizyoncu, “Size Anlatacaklarım Var” gösterisinde 20 yıl önceki Türkiye ile günümüzdeki Türkiye arasındaki değişimleri, ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri anlatıyor. Oyun, Nisan boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahnelenecek.

Sürprizlerle dolu oyunun tarihleri ise şöyle; 10 Nisan Bursa Akademik Odalar Birliği, 11 Nisan’da Bakırköy Yasemin Yalçın Sahnesi, 12 Nisan’da Trump Sahne, 13 Nisan’da Balıkesir Avlu Kültür Merkezi ve 28 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi.