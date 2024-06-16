Arka Sokaklar zirveye geri döndü

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar’ın dün ekrana gelen bölümünde Sait tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderiliyor. Kenan ve ekibi bunu hazmedemezken Hakan’ın oğlu Kaan kaçırılıyor. Ekip, Şule’yi tuzağa düşüren Yasemin ve Selda'nın peşine düşüyor. Tefo, başına gelenlerden kurtulmaya çalışırken bir yandan onun pis işlerinden habersiz karnı burnunda olan hamile karısını idare etmeye çalışken vurulan Arif ameliyata alınıyor.

CUMA AKŞAMININ GALİBİ

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, dün akşam ekrana gelen 679’uncu bölümüyle total grupta 4.89 reyting ve 17.37 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan ve 18 sezon boyunca ekranda olan Arka Sokaklar’da heyecan her hafta katlanarak artıyor. Arka Sokaklar, Kanal D’de her cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor.