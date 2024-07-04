Arda Kural'dan şok itiraf!

Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Arda Kural oldu. Yerli 'Yerli Leonardo DiCaprio'olarak anılan ve kariyerinin zirvesindeyken bir anda oyunculuğu bırakıp sokakta yaşamaya başlayan Kural, o günlere nasıl geldiğini ve neler yaşadığını anlattı.

2 FARKLI EVRENDE VARIM! BENDEN İKİ TANE VAR!

Pınar Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kural, kendisini iki farklı evrende yaşayan biri olarak tanımladı. "Şuan Burası paralel evren. Ben Asıl evrende kel, göbekli, evli bir adamım ama mutsuzum. Burada ise genç, deli dolu, gezen tozan, mutlu birisiyim. Ben zaten hayatım boyunca böyle birisi olmak istedim, hayatı dolu dolu yaşayan, gezen, eğlenmeyi seven birisiyim," dedi. Bu açıklamasıyla dikkat çeken Kural, farklı yaşam biçimlerine dair ilginç bir açıklamalarda bulundu

BİR BULUŞ KEŞFETTİM ASLINDA BEN 23 YAŞINDAYIM

Arda Kural, Pınar Kerimoğlu’na “42 yaşıma geldiğimde belirli olgunluğa ve istediklerime kavusacagım, sonra bıraktığım yerden 23 e devam edeceğim dedim, şuan 23 yaşındayım aslında.”dedi

TİNERCİ ARKADAŞLARIM VARDI

Sokakta yaşamayı sevdiğini söyleyen Kural, Pınar Kerimoğlu’na bu deneyimin kendisini nasıl olgunlaştırdığını anlattı. "Sokakta yaşamak, acılar çekmek benim hayranlığım. Varoş bir hayattan geldiğim için sokakta kalmak ve acı çekmem hoşuma gidiyordu. Yaşadıklarım beni olgunlaştırdı. Anlatacak anılarım oldu, sokakta tinerci arkadaşlarım vardı," diyerek sokakta yaşamayı nasıl benimsediğini ifade etti. Bu deneyimlerin ona derin bir yaşam bilgeliği kazandırdığını belirtti.

ÇOK ZORLADIM,PES ETTİM

Arda Kural, Pınar Kerimoğlu'na "Sektörde kalmayı başaramadım,kariyerimin zirvesinde olduğum dönemde birçok engelle karşılaştım. 24 yaşında bir sinema filmi çektim ama beni bitirmek için herkes elinden geleni yaptı. Çok zorladım ama sonunda başaramadım ve pes ettim," ifadelerini kullandı.

YALNIZ KALMAK BENİ KORKUTUYOR

Hayatı boyunca korkuları ile yüzleştiğini söyleyen ünlü oyuncu, en büyük korkusunun yalnızlık olduğunu belirtti. "En büyük korkum değer verilmemek ve yalnız kalmak," diyen Kural, duygusal açıdan hassas bir noktaya değindi, “Sokakta kaldığım dönem mutluydum, yalnız değildim,” diye de ekledi.

YILDIZ ASYALI İLE KISKANÇLIK YÜZÜNDEN AYRILDIK

Kural, Yıldız Asyalı ile olan ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiğini açıkladı. "Bana aşık olan kadın hayrarnlarımı kıskandı," diyen Kural, ilişkisinin hayranlarının sevgisi nedeniyle bittiğini belirtti. "Yıldız Asyalı ile güzel giden ilişkimizde Yıldız'ın kıskançlığı ilişkimizi bitiren şey oldu," dedi.