Arap Kadri ve Tarzan yeni yılda izleyicisiyle buluşuyor

Yılın son günlerinde gala gecesini ve yeni yıl kutlamasını bir arada yapan film ekibi 2024 yılında daha çok izleyiciye ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirttiler. Filmin senaryosunda Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen imzası bulunurken, yönetmen koltuğunda ise Emre Kavuk oturdu.

70 ve 80’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayınlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği ‘Arap Kadri ve Tarzan efsanesinin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı filmin gala gecesinde tüm ekip basının sorularını yanıtladılar.

Ahmet Mümtaz Taylan:

1976 yılında yayın hayatına giren Fırt’ın en güzel çizgi karakterlerinden birkaçıyla seyirciyi tanıştıracağız. Arap Kadri ve Tarzan, Tekin Aral’ın kendi hikayesi. Aral’ın hayat hikayesi şahit olduğu şeyler, oradan türemiş bir mizah. Değerli Latif Demirci’nin -ikisini de rahmetle anıyoruz- çizgileriyle hayata geçti. Heyecan verici bir şey yaptık. Bugünün kuşağını bugünün mizah anlayışını bilen genç kuşağı biraz da geçmişin mizahıyla, bugünün de mizahını göz ardı etmeden buluşturuyoruz. Arasında köprüler kurarak tam bir halk komedisi seyredecekler. Sinemaya seyircinin dönmeye başladığını düşünüyoruz. Son zamanlarda önümüzde başka filmler var girecek. İnşallah hep bir arada enerjimizle seyirciyi salona yeniden döndürmeye başarırız diye düşünüyoruz. Her bakımdan hem kendimiz için hem genel anlamda sinemamızın geleceği için heyecanlıyız. Umarız bir katkımız olur.

Bu projede olmam sebebim; Ben bir Arap Kadri ve Tarzan okuyucusuyum yaş itibariyle. Biz Hafta içinde de hafta sonunda da erkenden gazete bayii önünde bulunurduk ki, sayılı miktarda olan sayılardan birini kapabilelim. O yüzden benim için heyecan verici bir şey. İyi bildiğim o karikatürlerde senaristlerimiz Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in muhteşem senaryoları ikna ediciydi. Diğer oyuncu kadroları da yapım da şahaneydi.

Necip Memili:

Ahmet abi çok güzel şeyler söyledi. Öncelikle de hepinize teşekkür ederiz galaya inşirak edip geldiğiniz için. 2023’ü bitirip, 2024’e girerken bu filmin sinemaya giren filmlerin çok olumlu gişelerin geri dönüşleri var. bu filmin de öyle olmasını bundan sonra girecek filmlerinde öyle olmasını temenni ediyorum. Ben keyifli günlerin bizi beklediğini umut eder bir durum bu en azından sinema adına. Ben de dönemine yetişemediğim ama mesleğimden dolayı o dönemi o süreci öğrenebileceğim bir işin içinde olduğum için ve böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarımla abilerimle olduğum için çok mutluyum.

Filmde Tarzan’ım. Ağaçtan ağaca atlıyorum. Ağacın dışında atladığım şeyler de var. Ama boşa düşüyorum. Orada da Arap Kadri elinden geldiğince yardımcı oluyor.

Zeynep Çamcı:

Neler söyleyeceğim birçok şey söylemek istiyorum ama zaten çok güzel anlattılar. Çok heyecanlıyım. Karakterim gereği Arap Kadri’nin kızıyım. Senaryo geldiğinde çok mutlu oldum. Bizden üst kuşaklarda da benim kuşağımda de çok karikatür okunuyordu. Biz de farklı karikatür dergileriyle büyüdük. Arap Kadri’nin kızı olmakta bana nasipmiş. Kuşaklar arası çatışma da var, birleşme de var. Yani ilişkiler çok güzel.

Emre Kavuk:

Amacımız iyi filmler yapmak ki, seyirci salona gelsin. İnancımız ya sinema filmleri sinema salonlarında izlensin o yüzden inşallah bizim filmimiz ve diğer filmler seyircinin sinemaya daha fazla gelmesine vesile olur.

Melis İşiten:

Evet ben Tarzan’ın Ceyn’ini oynuyorum. Ben filmi çok merak ediyorum. Çok deneyimli isimlerle çok tatlı bir işte çalıştım. Sadece izlemek ve heyecanla tadını çıkartmak istiyorum artık.

Yalçın Hafızoğlu:

Merhaba bende çok heyecanlıyım. Ben de bir an önce aslında filmi izlemek istiyorum. Çünkü çekerken ne yaptığımızı çok fark etmiyoruz. İzledikten sonra anlıyoruz. Ben de çok heyecanlı bekliyorum ayrıca çok güzel bir ekipti çok güzel bir kadroyla çalışma fırsatı yakaladım o yüzden de kendimi şanslı hissediyorum.