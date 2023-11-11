Ara tatile özel ücretsiz sahne gösterileri Hupalupa’da öğrencileri bekliyor!

Türkiye’de Aile Boyu eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; yoğun ders programlarına ara veren öğrenciler için eğlence ve adrenalin dolu ünitelerin yanı sıra ücretsiz sahnelenecek gösterilerle de unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor…

“Ömür ile Sahne Senin” ile her yaş grubundan çocuğun ailesi ile katılabileceği ödüllü yarışmalar, her dönem popülerliğini koruyan “Magic Show” ile illüzyon gösterisi, bilimsel deneylerin eğlenceli bir anlatımla sunulduğu “Bilim Show” ve yine çocukların aileleri ile katılabileceği “Kids Zumba” HUPALUPA sahnesinde…

Yeni döneme enerjik hazırlanmak ve okul yorgunluğu atmak için HUPALUPA’nın heyecan dolu eğlenceli oyun alanları arasında; dev kaydıraklar, top havuzu, trambolin park, denge parkuru, çarpışan arabalar, VR-AR, tırmanma duvarı ve ebeveynlerin de katılabileceği bowling istasyonları yer alıyor. HUPALUPA’da ebeveynlerin konforu düşünülerek minikler için özel olarak tasarlanmış Miniplay alanı da 0-4 yaşa arası küçük çocuklara renkli bir dünya sunuyor.

Sahne Takvimi

11.Kas

12.Kas

15.Kas

17.Kas

Ömür ile Sahne Senin

Ömür ile Sahne Senin

Halil ile Sahne Senin

Bilim Show

13.30 - 15.30 - 17.30

13.30 - 15.30 - 17.30

13.30 - 15.30 - 17.30

13.30 - 15.30 - 17.30

13.Kas

14.Kas

16.Kas

18.Kas

Halil ile Sahne Senin

Halil ile Sahne Senin

Magic Show

Kids Zumba

13.30 - 15.30 - 17.30

13.30 - 15.30 - 17.30

12.00 - 14.00 - 16.00

13.00 - 15.30 - 17.30