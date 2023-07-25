Antidepresan’a çalıntı iddiası

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mabel Matiz ve Mert Demir’in seslendirdiği “Antidepresan” şarkısı davalık oldu. Merve Holefter, “Alınsam” adlı eserinin nakarat melodisinin izinsiz şekilde “Antidepresan”da kullanıldığı iddiasıyla söz yazarı Mert Demir hakkında “mali ve manevi haklara tecavüz” suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçeye göre; Holefter “Alınsam” şarkısının kayıtlarını 2020 yılından itibaren oluşturmaya başladı ve eseri geçen yıl kendi sayfasında yayınladı.

Ardından “Antidepresan” ile “Alınsam” arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. İddiasının doğruluğunu pekiştirmek için de Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Yapılan inceleme sonucunda iki şarkının nakarat bölümlerinin birebir benzerlik taşıdığı tespit edildi.



TALEBİMİZİ DİKKATE ALMADI

Müvekkilinin haksız tecavüze son vermesi için Mert Demir’e ulaşmaya çalıştığını belirten Merve Holefter’in avukatı İsmail Demirci, “Ancak Mert Demir talebimizi dikkate almamıştır. İzinsiz olarak iktibas (alıntı) yapıldığı MSG Teknik Bilim Kurulu Raporu, tanıklar ve dosyaya sunduğumuz diğer belgelerle sabittir. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak isim koyan Mert Demir hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma kararı verilmesini istiyoruz. Müvekkilin maddi ve manevi haklarına tecavüz edildiğinden tarafımızca suç duyurusunda bulunma zarureti doğmuştur” dedi.



ALİ CABBAR DA GÜNDEMDE

Son dönemin hit şarkılarından “Ali Cabbar”ın da 1974 yapımı “Beş Milyoncuk Borç Verir misin?” filminin müziğine benzediği öne sürülmüş, Emir Can İğrek çalıntı iddiası üzerine “Şarkım çalıntı değil. Türkü formunda olduğu için birçok şarkının ara melodileri benzerlik hissi yaratabilir” açıklamasını yapmıştı.