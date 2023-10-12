Annesi Şevval Sam ile alışverişe çıkan Taro Emir Tekin'den Yalı Çapkını açıklaması

Annesi Şevval Sam ile alışverişe çıkan Taro Emir Tekin'den Yalı Çapkını açıklaması... İşte detaylar...

Şevval Sam, önceki gün oğlu Taro Emir Tekin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra meydan katında bir restoranda yemek yiyen ikili, restoran çıkışı birlikte poz vermeyi tercih etti.


Gün boyu keyifli vakit geçiren anne oğul, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Kaya, rolüne can veren başarılı oyuncu Tarık Emir Tekin, "Her şey harika gidiyor, yaptığımız işten keyif alıyoruz" dedi. Kendilerini almaya gelen araçla AVM’den ayrılan anne oğulun neşeli ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmazken, şık stilleri ve AVM tarzları ise beğeni topladı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi