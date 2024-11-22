“Annem Hep Derdi Ki” sosyal medyada dikkatleri çekiyor

Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği , Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenen “Annem Hep Derdi Ki”, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, İstanbul’a taşındıktan sonra yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyun annelerimizin bize söylediği sözleri hatırlatıyor.

Oyunda Çiçek Dilligil erkek annesi, Ecmel İs kız annesini oynuyor! Oyun, atasözü yerine daha çok anasözünde yoğunlaşmakta. Ancak kuşkusuz Dilara Mücaviroğlu ve Mert Aykul’un oynadığı çiftin babalarının da çok önemi var. Mert Asutay, balıkçılığa, Aziz Sarvan elektronik eşyalara düşkün babaları oynarken, Aşkın Şenol ise Tarlabaşı bölgesi apartmanlar görevlisini oynuyor.

Oyunu izleyen ve oyundan haberdar olan birçok ünlü oyuncu ve sanatçı, yazar ve birçok farklı meslek gruplarından kişiler sosyal medya hesaplarından annelerinin “kulaklarına küpe olan sözlerini, öğütlerini” paylaşmasıyla anneleri gündeme taşıdılar.

ÜNLÜLERE ANNELERİ NELER SÖYLEDİ?

Melek Baykal “Annem bana diyor ki: senin hayatta en iyi arkadaşın, dostun benim. Hayatta arkadaşların, dostların tabi ki olacak, eğer arkadaşlarından biriyle aran kötü olursa, ifşa olabilirsin. Ama anne ile konuştukların, paylaştıkların asla annenin yüreğinden başka bir yere gitmez.”

Nevra Serezli “Annem derdi ki, Anneler hep haklıdır.”

Emre Karayel “Annemin çok iyi bildiği bir konuda bizler ukalalık yapınca; evladım duymuşsun Horasan’da halı dokuyorlar, ama enine mi boyuna mı onu bilememişsin” derdi.

Ayşenil Şamlıoğlu “Bu kadın, bu erkek ikisi de bir, ikisi de senin arkadaşın. Hep bunu söyledi beni büyütürken. Sonra ben erişkin olduğumda, yerimin bu eril düzende eşitlik olduğu bilgisiyle hareket ettim.”

Berna Laçin “Annem hep derdi ki: Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin. Ah dinlemedim anamı”

Ecem Erkek “Annem derdi ki, Deniz bal olmuş, fukara kaşık bulamamış.”

Bora Öztoprak “Aman Boşver der annem”

Yonca Evcimik “Rahmetli annem derdi ki. Sat ye kızım. Sat ye.”

Murat Evgin “Annem hep der ki trafikteyken oğlum telefonunla oynama”

Erkan Can “Çocukken sokaktan eve geç gelirdim. Annem, senin evin yok mu oğlum derdi”

Cengiz Bozkurt “Annem derdi ki size bir peki dedirtemedim.”

Oylum Talu “Annem derdi ki Aslan yattığı yerden belli olur.”

Müjdat Gezen “Rahmetli annem hep derdi ki, oğlum sakın ihtiyarlama, anneciğim zaten bir gün yaşlanacağız derdim. Ben sana yaşlanma demiyorum, ihtiyarlama diyorum derdi. İkisi arasındaki farkı şimdi anlıyorum .”

Zeliha Sunal “Annem derdi ki o tabaka bitecek. O tabakta bir pirinç tanesini bulamayan birçok insan var dünya. Ya alacağın kadar al tabağına, ya da o tabağını bitir.”

Özge Özberk “ Annem derdi ki, Sen önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına”

Perihan Savaş “Annem derdi ki terlik geliyor”

Naz Aydemir Akyol “Annem derdi ki Varınca ara”

Cem Özkök “ Annem derdi ki olmayan hiçbir şeye üzülme, her şerde bir hayır vardır”