“Annem Hep Derdi Ki” perdelerini açıyor              

Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği , Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenecek olan “Annem Hep Derdi Ki”, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor. ABD’de eğitimlerini tamamlayan, idealist bir ruhla Türkiye’ye gelen Nusret ve Işıl çifti, Tarlabaşı’nın ve İstanbul’un değişen şartlarına uymakta zorlanır. Evliliklerini ertelemeyi düşünürken, anne babalarının sürprizleriyle tatlı tatlı uğraşan çift, bir yandan da çalınan eşyalarının peşine düşer. Nusret ve Işıl, yaşadıkları zorluklarla, edinecekleri hayat dersi ve anne öğütleriyle gelecekteki özgüvenlerini geliştirirler.

USTA OYUNCULAR “ANNEM HEP DERDİ Kİ” OYUNUNDA BİR ARADA

“Annem Hep Derdi Ki”’nin muhteşem kadrosunun ortak özelliği tüm oyuncularının konservatuar mezunu ve mesleğe uzun süre emek veren profesyonel tiyatro oyuncuları olması. Tiyatrocu ailelerin çocukları olarak tiyatroda büyüyen ve uzun süredir arkadaş olan Çiçek Dilligil ve Mert Asutay, Annem Hep Derdi Ki oyununda erkek tarafının annesi ve babasını oynuyor. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kıdemli oyuncusu Aziz Sarvan ve Ankara Devlet Konservatuarı Mezunlarından Ecmel İs ise kız tarafının ailesine hayat veriyor. İBB Şehir Tiyatrolarının izniyle kadroya katılan Mert Aykul, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak “Kırgın Çiçekler Dizisi” dizisiyle ekranlarda sevilen Dilara Mücaviroğlu oyunun romantik çifti, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan ve ilk olarak 7 Numara dizisiyle ekranlarda tanıdığımız Aşkın Şenol ise oyunun kentsel dönüşümünü simgeleyen fantastik bir karaktere hayat veriyor.

Oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Gizem Özkan, ışık tasarımı Batuhan Sezer’e ait. Oyunun yönetmen yardımcısı ise Güney Tinin.

Annem Hep Derdi Ki, 21 Ekim’de Torium Sahne, 26 Ekim Kadıköy Eğitim Sahnesinde sahnelenecek.