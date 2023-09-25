Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? İşte detaylar...

Başta 'Aşkın Olayım' olmak üzere aynı anda listelere birçok şarkısı giren, konserlerinde binlerce kişilik koroların eşlik ettiği Simge Sağın, Oktoberfest Ankara’da sevenleriyle buluştu.

 

Şarkılarıyla dijital platformların yaptığı listelerde zirveyi zorlayan Simge Sağın, ara vermeden konserlerine devam ediyor. Oktoberfest Ankara kapsamında ODTÜ Vişnelik Çim Anfi’de başkentlilerle buluşan Simge Sağın, “Aşkın Olayım”, “Öpücem”, “Ben Bazen” ve “Harcandıkça” gibi şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Binlerce kişilik kalabalığı şarkıları ve enerjisiyle coşturan Simge her zamanki gibi güzelliğiyle de dikkat çekti. Seyirci coşku dolu bir gece geçirirken Simge’ye “Popun Perisi” diye seslendi. Simge “Ankara’da bu gece ismim bu oldu. Ben bu ‘Popun Perisi’ni çok sevdim. Sizlere çok teşekkür ederim” dedi.

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