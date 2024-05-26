Ankara'da Edis rüzgarı

Bilkent Odeon'da sahneye çıkan ünlü sanatçı, hit şarkıları ve grubuyla gerçekleştirdiği dans gösterisi sayesinde hem göze hem kulağa hitap etti.

Geçen ay 23 Nisan etkinliklerinde sahneye çıktığı Ankara'ya bir ay sonra tekrar gelen Edis önceki gün Bilkent Odeon'u dolduran 4 bin kişiye unutulmaz bir sahne şovu sergiledi. Bu sene erken start verdiği konser maratonunu yaz boyu sürdürecek olan sanatçı yeni albüm çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.