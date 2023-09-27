Anjelika Akbar özel albümü  “Ahenk 432” ile Zorlu PSM’de

Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar, doğanın ritmiyle 432 Hz titreşim hızında ve dijital piyano ile kaydedilen yeni albümü “AHENK 432” lansman konseri için Turkcell Platinum Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de yaşanan Şubat 2023 depreminin ardından doğan "AHENK 432" Türk manevi kültüründen eserler ve Sovyet döneminin önemli bestecilerinin uyarlamalarını bir araya getiriyor. 14 albümünün yanı sıra kitapları ve ulusal/uluslararası ödülleriyle de tanınan Anjelika Akbar Sovyetler Birliği Besteciler Kurulu tarafından "En İyi Genç Besteci" seçilen Türkiye'de de bestecilik ve orkestra şefliği alanlarında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış bir UNESCO üyesidir.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Anjelika Akbar ‘’Ahenk’’ Albüm Gala Konseri’nin 14 Ekim biletleri passo.com.tr’de satışta!