Anjelika Akbar’dan çok özel bir albüm

Besteci ve piyanist Anjelika Akbar çok özel bir albüme imza attı. Türkiye'de yaşanan, tüm ülkeyi ve dünyayı yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği 6 Şubat depreminin ardından oluşturulan albüm ‘’Ahenk 432’’ ismini taşıyor. Bugün yayınlanan ve tüm dijital marketlerdeki yerini alan Gloss Müzik imzalı albümde on bir eser bulunuyor.

432 frekansı ile kaydedilmiş, ülkemizde bu tarzda tek ve ilk eser olma özelliğini taşıyan albümde, Akbar’ın beş adet kendi bestesi, beş adet kendisine ait uyarlamaları, J.S. Bach’a ait bir eser yer alıyor. Türk manevi kültürüne ait eserler, Vavilov, Krilatov gibi Sovyet dönemine ait bestecilerin eserlerin olduğu özel albüm, "AHENK 432" kaydı ile bu titreşim hızına ayarlanmış dijital bir piyano ile kaydedilerek Anjelika Akbar için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

‘’Ahenk 432’’ ismi, 20. yüzyıl ortasında müzik enstrümanlarının titreşim hızı olan HERZ’in küresel olarak değiştirilmesi ve 440 HERZ'e (Hz) yükseltilmesi sonucu, Nazi Almanyası'nda 432 Hz’in tamamen yasak edilmesi ve 440 Hz’in zorla dayatılmasından yola çıkarak özel bir anlam taşıyor. 432 Hz titreşim hızının insanların bünyesini doğaya daha yakın tutması, insanların kitlesel olarak yaşadıkları ruhsal ve bedensel yaralanma döneminde, sözlerin de çoğu zaman etkisiz kaldığı zamanlarda titreşimin ahengiyle insanların kalplerine yeniden yaşama gücünü verebilecek, toparlanmaları için tutunabilecekleri, umut ve güç verebilecek müziğe ihtiyaç vardı. Anjelika Akbar, bu albüme özel yaptığı bestelerin ve seçtiği diğer eserlerin; insanların bu kolay olmayan zamanlarda, ahenkli duyguları, umudu, müzik armonisinin vereceği tamlık duygusunu, doğanın "altın oran" esintisini ve ayağa kalkıp daha ışıklı bir dünya hayatı için gerekli gücü bulabilmeleri bağlamında ufak da olsa bir katkı sağlayacağını umarak hazırladığını belirtiyor.

Ayrıca Akbar’ın daha önceki “Raindrops by Anjelika” adlı albümü Uluslararası Adventure Therapy Komitesi tarafından şifa veren albüm olarak seçilmişti ve hâlâ terapilerde kullanılıyor. “Ahenk 432” albümü de bu sefer başka niteliklerle ama aynı amaca hizmet etmeyi amaçlıyor.

Akbar, 14 Ekim 2023 tarihinde Zorlu PSM’de, albüm tanıtımı içim çok özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak.