Animal Inside Out sergisi İstanbul Cevahir’de

Yüzlerce markaya ve sınırsız eğlenceye ev sahipliği yapan İstanbul Cevahir, 5 Temmuz itibarıyla kapılarını "Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi için ziyaretçilerine açıyor.

Birbirinden farklı etkinliklere ve yüzlerce markaya ev sahipliği yapan İstanbul Cevahir, dünyaca ünlü HUPALUPA Expo, ‘Animal Insıde Out’- Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi’ni ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergi, 5 Temmuz itibarıyla kapılarını açarak hayvanların iç dünyasını yakından keşfetmek isteyen herkese farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Cevahir ev sahipliğinde gerçekleşecek olan HUPALUPA Expo,  "Body Worlds: Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, hayvanların iç anatomisini büyüleyici bir şekilde gözler önüne seren eşsiz bir sergi olması ile biliniyor. Bunun yanı sıra, ilk kez Alman Anatomist Gunther von Hagens’in plastinasyon tekniğini kullandığı sergi, daha gerçek bir deneyim fırsatı sunacak.

Nat Geo Wild lisanslı içerikleriyle zenginleştirilen sergi, İstanbul Cevahir ziyaretçilerine; birçok farklı hayvan türünün kas, damar ve kemik yapılarını detaylı bir şekilde inceleme şansı tanıyacak. Hem bilim meraklıları hem de hayvanseverler için benzersiz bir deneyim olan sergi; 5 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında 1.kat Eski Eğlence merkezi alanında misafirlerini bekliyor. 

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve biletler için www.anatomisergisi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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