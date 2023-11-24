Ampüte Futbolcu Barış Telli’nin hayatı 23 Şubat’ta vizyonda

23 Şubat 2024’ten itibaren TME dağıtımı ile vizyona girecek Hayatla Barış filmi, küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’nin gerçek ve samimi hikayesi olarak gönüllerde taht kuracak.

Sezonun en merak edilen filmleri arasında yer alan, Barış Telli’yi Taner Ölmez’in canlandırdığı filmin kadrosu adeta şampiyonlar ligi gibi. Taner Ölmez’in yanı sıra Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu’nun yer aldığı film, samimi hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve muhteşem oyunculukları ile sinema izleyicisine kaliteli bir iki saat vadediyor.

Yapımcılığını Hünkar Doğan / Four Story Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Ekin Pandır’ın yaptığı, Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in kaleme aldığı Hayatla Barış filminin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Müziklerinde Fahir Atakoğlu gibi kült bir ismin imzasının bulunduğu ve uluslararası standartlarda CGI teknolojisi kullanılacak filmin, Berlin Film Festivali Premium gösterimi yapılması da bekleniyor.