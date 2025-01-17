Amerika'da yaşayan oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem'den Ayşe Barım ile Edis hakkında şok iddialar!

Jandae Perçem, sektördeki tekelleşmeyle ilgili Ayşe Barım ve Edis hakkında şok iddialarda bulundu. Amerika'da yaşayan yapımcı ve oyuncu, başrolünü Edis ile paylaştığı 'Alya' filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı.



Yapımcı ve oyuncu, "Edis'ten döküman gelmediği için PR'a başlayamadık. Avukatımla konuşurken telefon çaldı ve Ayşe Barım aradı. Ayşe Barım bana, "Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim.

100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine..." dedi.



Sözlerine devam eden Perçem, "Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağımtıcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar Ayşe Barım'dan..." ifadelerini kullandı.