Amerika Ayça Varlıer'i konuşuyor
Amerika Ayça Varlıer'i konuşuyor... İşte detaylar...
Ayça Varlıer Amerika'da basılı olan yayınlanan Fashion Republic dergisine kapak oldu.
Derginin kapağında yer alan Varlıer için 'Cesur ve Güzel' başlığı kullanıldı.
Derginin iç sayfalarında iki fotoğrafıyla yer alan Varlıer için 'Büyüleyici fiziği , oyunculuk ve şarkıcılıktaki tartışmasız yeteneği ile karşınızda Ayça Varlıer...' denildi.
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