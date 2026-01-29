Amazon.com.tr, “Çanta Festivali” ile her ihtiyaca uygun çantaları bir araya getiriyor!

Amazon.com.tr, farklı yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlara hitap eden çanta seçeneklerini bir araya getirdiği Çanta Festivali'ni başlattı. 14 Şubat'a kadar devam edecek festival kapsamında, sırt çantalarından seyahat valizlerine, iş ve günlük kullanıma uygun çantalardan spor modellere kadar geniş bir ürün seçkisi müşterilerle buluşuyor.





Dünyaya yeni gelen bir bebekten heyecan dolu ilk okul gününe başlayan öğrenciye; kritik bir toplantıya giren bir iş insanından dünyayı dolaşan bir gezgine… Hayatın neresinde olursa olsun her insanın ortak bir paydası var: İhtiyacınız olan her şeyi sizin için taşıyan yol arkadaşlarınız, çantalar.





Tam da bu yaklaşımdan yola çıkan Amazon.com.tr, 14 Şubat'a kadar sürecek “Çanta Festivali” düzenliyor. Bu özel festivalde sırt çantalarından seyahat valizlerine, el çantalarından sportif çantalara kadar uzanan geniş bir yelpazede seçkin markaların en sevilen ürünleri, cazip indirimlerle müşterilerle buluşuyor. Festival boyunca Amazon.com.tr müşterileri; günlük hayatı kolaylaştıran, farklı kullanım özelliklerine uygun çantaları tek bir platformda, geniş ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarla keşfetme imkânı buluyor. İster şehir hayatının temposuna ayak uyduran bir sırt çantası, ister uzun yolculuklar için dayanıklı bir valiz olsun; ihtiyaçlara yönelik çantalar sunan festival, müşterilerin hem zamandan tasarruf etmesini hem de kendilerine uygun ürünü kolayca seçmesini amaçlıyor.



Hayatın temposuna eşlik eden ikonik markalar

Kampanyada öne çıkan markalar arasında; macera tutkunlarının vazgeçilmezi olan The North Face ve Timberland; şehir hayatının dinamik ritmine eşlik eden Vans, Eastpak, Under Armour, Puma ve Adidas gibi ikonik markalar yer alıyor. İş dünyasında zarafeti ve prestiji temsil eden Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve Pierre Cardin şıklığı omuzlara taşırken, uzun yolculukların güvenilir yol arkadaşları Samsonite ve American Tourister seyahat tutkunlarını bekliyor. Tarzında renkli ve özgün bir dokunuş arayanlar içinse Benetton ve Inya New York'un yaratıcı tasarımları festivalin seçkisini tamamlıyor.





Okul heyecanı ve Sevgililer Günü coşkusu bir arada

Çanta Festivali, son günlerin ruhuna uygun bir festival olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu festivalde, ikinci eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler için kullanılışlı sırt çantalarının yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü için de şık bir hediye bulabilirsiniz. Okulda bir sırt çantası, iş hayatında şık bir laptop çantası, hafta sonu kaçamağı için bir valiz ya da sevdiklerine anlamlı bir hediye… Amazon.com.tr Çanta Festivali, her ihtiyaca ve her stile hitap eden seçenekleri en uygun fiyatlarda sunarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.



14 Şubat'a kadar devam edecek Çanta Festivali kapsamında sunulan fırsatları kaçırmamak için kampanya sayfasını ziyaret etmeniz ve yanınıza almak istediğiniz yeni yol arkadaşınızı seçmeniz yeterli.