Altın Lider Ödülleri Büyülü Gala Geceleri yıldızlar geçidine sahne oldu

İş Dünyasının “En Prestijli Liderlik Ödülü” olarak kabul edilen Altın Lider Ödülleri’nin üçüncüsü geçtiğimiz günlerde Raffles İstanbul’da dört gece üst üste gerçekleşen muhteşem gala gecelerinde sahiplerini buldu. Hülya Avşar, Şevval Sam, Zuhal Olcay, Emre Altuğ gibi yıldızların sahne aldığı Gala gecelerinde ünlü isimler Türkiye’nin en beğenilen liderleri ve ekipleri için birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, ödül alanları tebrik etmeyi ihmal etmedi. Yeni yıla ünlü isimlerin performansı eşliğinde erken giriş yapan iş insanları Hülya Avşar, Şevval Sam, Zuhal Olcay ve Emre Altuğ’un sevilen parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi. 2024 için tüm dünyada sevgi, barış, huzur, mutluluk dileklerini ileten ünlü isimler ödül alan isimlerin başarılarının devamı diledi.

Altın Lider Ödül Töreni’nde Türkiye’de 2023 Yılının En Beğenilen 50 CHRO'su, 50 CMO’su, 50 CFO’su ve 50 CEO’su iş dünyasının “Ortak Aklı” ile belirlenerek ödüllerini aldı.

Altın Lider Ödülleri “Büyük Ödülü”nü Dört Şirket Kazandı

Bu sene dört liderlik kategorisinde de (CHRO-CMO-CFO-CEO) Altın Lider Ödülüne hak kazanan; Aras Kargo, Koton, Petrol Ofisi, THY Altın Lider “Büyük Ödülü”nün sahibi oldu. Kırmızı halı konsepti ile hazırlanan “Büyülü Gala Geceleri” programına göre liderler her gece önce isim sırasıyla sahnede yerlerini aldı ve “Başarının Sırrı” konuşmalarını gerçekleştirdi.

Altın Liderler “Başarının Sırrı” Kitabı Mayıs 2024’de Raflarda Yerine Alacak

Altın Lider Ödülleri Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO’su Seda Mızraklı Ferik, 2023 yılın CEO katerigorisinde ödül alan tüm Altın liderlerin başarı hikayelerinin yer alacağı “Altın Lider Olmak – Başarının Sırrı” kitabı ve podcast serisi yapılacağını açıkladı. Kitapta iş dünyasının oyları ile seçilen 2023 Altın Lider CEO’ların Başarı Hikayeleri’ne yer verileceğini aktaran Seda Mızraklı Ferik, kitabın tüm gelirlerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesinde belirteceği köy ilkokullarına bilgisayar sınıfı kurmak için bağışlanacağını belirtti.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler olduğunu, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak ve bu platformu tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini anlatan Seda Mızraklı Ferik, “Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özellikleri öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif edilen ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyor, platformun her sene büyümesini mutlulukla izliyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz.” dedi.

Altın Lider Ödülleri 2023’de “Altın Lider” seçilen Türkiye’nin En Beğenilen CEO, CFO, CMO, CHRO isim ve şirket bilgilerine https://altinliderodulleri.org/ web sitesinden ulaşabilirsiniz.