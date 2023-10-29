Altın gibi parlak saçlar için öneriler

Kadınlar için vazgeçilmez bir renk olan sarı saç rengini son yıllarda oldukça popüler... Saçlarının renk tonuyla oynamayı sevenler ve sık sık saç renginden değişiklik yapan kadınlar mutlaka sarı saç ilk tercihleri arasında... Sarı saçların bakımı doğal saçlara göre çok daha zor. Saçları açma işlemi saç köklerini ve saç tellerini aşırı derecede yıpratıyor. Sarıya boyattığınız saçlarınız zamanla kuru ve mat bir hale gelir. Arzu ettiğiniz parlak sarı saçlara sahip olabilmeniz çok zor olur. Ancak saçlarınıza gereken özeni göstererek ve saç renginizi koruyarak saçlarınızı güçlü hale getirebilirsiniz.



Saçlarınızı Keratin İle Canlandırın

Ünlülerin kuaförü olarak tanınan saç tasarım ustaları Levent Saydam ve Volkan Özkar, sarı saçın bakımı için şu önerilerde bulundu. "Yeni dönem zengin sarısı daha sıcak ve daha naturel tonlamalar. Sarı tonlamalardan sonra aynı parlaklık ve canlılık için saçlarımıza bakımlar yapmayı ihmal etmemek gerekir. Sarı renklerden sonra saçlarımız kuruduğu için nemlendirmek ve keratin bakımını yapmayı ihmal etmeyin. Düzenli olarak keratin ve nem bakımı yaptırmanız şart. Mümkün olduğu kadar doğal yollarla saçlarınızı kurutun. Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı ya da Argan yağı gibi doğal yağlar ile saçlarınızı besleyip nemlendirin."