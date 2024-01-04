Altın değerinde bir komedi! Rüya Senaryo 26 Ocak’ta vizyonda

Sıra dışı muziplikteki hikayesiyle sinemaseverleri heyecanlandıran filmde, ünlü oyuncu Nicolas Cage daha önce görmediğimiz kadar komik bir rolde karşımıza çıkacak. Günümüzde kolayca kavuşulan şöhreti alaycı bir yaklaşımla ele alan “Rüya Senaryo”, 26 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Kristoffer Borgli imzalı “Rüya Senaryo” çok yakında seyirciyle buluşuyor.

Nicolas Cage hiç bu kadar komik olmamıştı!

Başrolünde ünlü oyuncu Nicolas Cage’in Paul Matthews karakterini canlandırdığı film, sıradan bir adamın hayatının milyonlarca yabancının kendisini rüyalarında görmeye başlamasıyla altüst oluşunu eğlenceli bir dille anlatıyor. Bir koca, baba, başarısız bir üniversite profesörü olan Paul Matthews, başkalarının rüyalarında rastgele görünmeye başladıktan sonra dünyanın en ünlü insanı olur. Önce kızının, sonra eski bir kız arkadaşının, ardından öğrencilerinin, sonra da neredeyse gezegendeki herkesin rüyasına giren Paul, kendini en çılgın hayallerinin bile ötesinde tanınan, kutlanan ve arzulanan biri olarak bulur. Ancak gece gösterileri kabusa dönüştüğünde, Paul yeni kazandığı bu şöhreti doğru yönlendirmeyi öğrenmek zorunda kalır.

Yönetmen koltuğunda Oslo doğumlu yazar-yönetmen Kristoffer Borgli’nin oturduğu Rüya Senaryo, hemen herkesin bir anda tuhaf bir şöhret kazanabildiği ve aynı hızla tanınmazlığa geri döndüğü ya da kötü bir şöhrete dönüşebildiği modern yaşamın kolektif bilincini alaycı bir yaklaşımla komik ve eğlenceli bir şekilde yansıtıyor.

Filmde Nicolas Cage’e başarılı oyuncu Julianne Nicholson eşlik ediyor. Midsommar, Hereditary ve Beau Is Afraid gibi filmlerle tanınan Ari Aster ise yapımcı olarak görev alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Rüya Senaryo”, 26 Ocak’ta vizyonda olacak.