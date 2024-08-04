Altay Kıbrıs'tan ev mi alıyor?

Altay, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı konserde Altay, geçmişten günümüze birçok şarkıya sahnede tekrar hayat verdi.

BU AKŞAM HARİKA BİR SAHNE OLACAK

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, sözlerine "Bu akşam harika bir sahne olacak." diyerek başladı. Uzun yıllardır Kıbrıs sahnelerindeki yerini bir an olsun bırakmayan Altay'a basın mensuplarının "Uzun yıllardır Kıbrıs'a gelip, gidiyorsunuz. Buradan ev almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, çok zaman oldu. Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada yatırım yapan arkadaşlarım da var. Henüz bir düşünce oluşmadı. Belki ilerleyen yıllarda ben de burada bir ev sahibi olabilirim. Neden olmasın." cevabını verdi.

SAHİBİNİN SESİNDEN ŞARKILAR

Bir süredir üzerinde çalıştığı "Sahibinin Sesinden Şarkılar" adlı projesi hakkında da konuşan Altay, "Harika bir albüm geliyor. 99 yılında yazdığımız 'Varya' şarkısı gibi birçok eserimiz var. Yeni şarkılarımız da olacak. Sürprizlere açık olun." dedi.

HAZIRLIK SÜRECİM MAKSİMUM 5 DAKİKA

Şık kombini ile dikkatleri üzerine çeken Altay'a basın mensuplarının "Sahneye nasıl hazırlanıyorsunuz? Giyinmeniz, kıyafet seçiminiz uzun sürüyor mu?" sorusuna gülerek cevap verdi. Şarkıcı, "Evet, bir hayli uzun sürüyor. Özellikle saçlarım çok uzun olduğu için biraz zaman alıyor." diyerek güldüren Altay, "Benim hazırlık sürecim maksimum 5 dakika, hemen hazırlanıyorum." şeklinde cevap verdi.