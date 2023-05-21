Alman ve Türk lezzetleri Bodrum’da buluştu

İster bir sabah kahvaltısını çarşaf gibi bir deniz manzarası eşliğinde, isterseniz günün akşamla buluşmak için sabırsızlandığı bir gün batımı saatinde. Yapmanız gereken tek şey Konstanze Pub’ın Garden Bahçesi’ndeki yerini almanız. Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde, olağanüstü Adalar manzarasıyla kendinizi hayal ettiğiniz uzak diyarlarda hissedebilirsiniz. Şarap kadehinizi gün batımına doğru kaldırırken, Konstanze Pub şefi Murat Şahin’in hazırladığı lezziz yemeklerin kokusuyla, tercih yaparken kendinizi ödüllendirdiğiniz Bodrum Turgutreis’in o olağanüstü atmosferinde olduğunuzun farkına varıyorsunuz…

"O HALDE, SİESTA ZAMANI!"

Konstanze Pub zincirlerini Türk müdavimleriyle buluşturmak fikri EFDA Group’un kurucusu Elif Dabritz öncülüğünde 2020 yılında Bodrum’da başladı. Konstanze Pub restoran zincirinin ilk adımı Turgutreis’te açılan ilk şube ile hayat buldu, Konstanze Pub, önemüzdeki günlerde ikinci şubesini Yalıkavak’ta açmaya hazırlanıyor.

KISA SÜREDE ALTERNATİF MEKAN OLDU

Konstanze Pub’ın kurucusu Elif Dabritz, hayatının önemli bir bölümünü Avrupa’da, Almanya’da geçirmiş oldukça heyecanlı girişimci bir iş insanı. Elif Hanım, hayallerini, projelerini daha da yaygınlaştırmak isterken, işine ne kadar büyük bir aşkla ve sorumlulukla sarıldığını bizlere de hissettiriyor ve ekliyor; “Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi hem keyifli akşam yemekleriyle buluşturmak hem de doğanın ihtişamına eşlik etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Mavinin eşsiz güzelliğinin, yeşille buluştuğu noktada ziyaretçilerimizin hayal ettikleri manzarada huzura kucak açmalarını sağlıyoruz.”

SIRADA SAFRANBOLU VE KAPADOKYA VAR

İlk şubesini Turgutreis Marina karşısında hizmete sunan, ikincisini ise önümüzdeki günlerde Yalıkavak’ta hizmete açmaya hazırlanan Konstanze Pub, kısa sürede oldukça elit müşteri kitlesine ulaşmayı başarmış. Bodrum’da müdavimleriyle buluşmaktan mutlu olduklarını dile getiren Elif Dabrritz’in hedefinde şimdi de Safranbolu ve Kapadokya var. Hayallerinin büyük, başarılarının ölçüsünün ise müşteri memnuniyetinin en üst seviye taşımak olduğunu dile getiren başarılı girişimci Elif Dabritz, “Kısa sürede başarıyı samimiyetimizle yakaladığımıza inanıyoruz. Gülen yüzümüzün yarattığı mutluluğu her bir ziyaretçimize hissettiriyoruz. Alman ve Türk yemekleriyle zenginleştirdiğimiz menülerimizle misafirlerimize sıcak bir ev ortamı sunmaya da ayrıca özen gösteriyoruz” sözleriyle noktalıyor ve ekliyor: Türk ve yabancı misafirlerimiz Bodrum’da mutlaka Kontanze Pub’daki lezzetlerle, onun muhteşem atmosferiyle tanışmalılar.