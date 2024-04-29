Alman güzellik devi Türkiye pazarına giriş yaptı 

En pahalı cilt yatırımı ile dikkatleri çeken Alman güzellik teknoloji devi Geske, güzellik cihazlarını ev kullanımına uygun hale getirerek kullanıcılarına profesyonel kalitede cilt bakımı deneyimi yaşatmayı hedefliyor. ELLE Magazine tarafından 1 Numaralı Güzellik İnovasyonu Ödülü'ne layık görülen Geske, son derece teknolojik bir yaklaşımla en yeni ve en etkili cilt bakımı çözümleri sunuyor.

Yapay Zeka ile Profesyonel Bakımı Ev Konforunda Sunuyor

Evde herkesin güzellik rutinini en kolay şekilde yapabilmesi için yapay zeka alanında ciddi bir yatırımın olduğunu belirten Geske Türkiye Resmi Distribütörü, Hes Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgün, ‘‘Geske’nin kadınlara ve erkeklere profesyonel kalitede bakım sunmayı amaçlayarak geliştirdiği ürünleri, yapay zeka teknolojisinin de kullanımıyla kullanıcılarımıza özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Uygulamamızı cep telefonlarına indiren kullanıcılarımız, cilt taraması ve analizi ile başlayarak, hangi ürünleri, ne sıklıkta ve nerede kullanmaları gerektiği konusunda Türkçe olarak detaylı bilgi alabiliyorlar. Özellikle belirtmek isteriz ki, uygulamamız 46 farklı dile çevrilmiştir ve böylece dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet sunabiliyoruz.’’ dedi.

Cilt Bakımında 120 Milyon Euroluk Dev Yatırım, 5.5 Milyar Tüketiciyi Hedefliyor!

Evde profesyonel kullanıma yönelik dermatolojik çözümler sunan Gesle, şimdiye kadarki en pahalı cilt bakımı yatırımını gerçekleştirdi. 120 milyon euro toplam bütçe, 20 milyon euro yapay zeka yatırımı ve 75 milyon euro ürün geliştirme ile dünyadaki akıllı uygulama destekli cilt bakım ürün serisini 5.5 milyar tüketici ile buluşturmayı hedefliyor.

Cilt bakımı ve güzelliği konusundaki uzmanlığını, bilimsel araştırmalar ve inovasyonla birleştirerek kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunan Geske, sezgisel ürün tasarımıyla donatılmış olan ürünler ile 15 yıl garanti sunuyor.

‘‘250’den Fazla Ürün Gamı ile Türkiye’de En İyi Hizmeti Vereceğiz’’

Son olarak Hasan Özgün şu bilgileri verdi: “Alman güzellik teknoloji şirketi Geske, yıllardır uzman bilim insanları, dermatologlar ve geliştiricilerden oluşan bir ekiple çalışarak cilt bakımında 250’den fazla ürün gamı ile en yeni ve en etkili cilt bakım çözümlerini sunuyor. Ürünlerimizin kalitesi, yenilikçi yaklaşımımız ve yapay zeka yatırımlarımız ile uluslararası alanda da büyük takdir toplayarak birçok sayıda ödüle layık görüldük. Bizler, müşteri memnuniyetini artırmak ve güzellik teknolojisinin herkesin erişimine açılmasını sağlamak için sürekli olarak çalışıyoruz.’’