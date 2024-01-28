Alişan hastaneye kaldırıldı! Acil olarak ameliyata alındı

Alişan hastaneye kaldırıldı! Acil olarak ameliyata alındı

Sivrihisar’daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alişan,
acil olarak ameliyata alındı.


Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı.


Alişan, "Sivrihisar konserine giderken, sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da hastaneye acile geldik. Tomografi ve kan tahlili neticesi, bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konserine bugün için kısmet olmadı maalesef, ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim" dedi.

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