Alişan, eşi Buse Varol'un şehir dışı dizi projelerine ne diyor? Buse Varol açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Alişan'ın eşi Buse Varol, Nişantaşı'ndan görüntülendi. Soğuk seansı yaptığını söyleyen oyuncu, donduğunu söyledi. Sağlıklı beslendiğini belirten Varol, "Biri kahvem biri beslenmem. Bu aralar böyleyim. Dışarıdan çok bir şey yemiyorum. Kendini çok iyi hissetmek için. Geçen baya zayıftım, biraz kilo aldım" dedi.



Ekranı özlediğini belirten oyuncu, "Bu sene seçerek gidecek. Belki dijitale olabilir. Şehir dışı işleri geldi ama çocuklar var. Alişan, 'Gidebilirsin' dedi ama çocukları bırakamadım. Sunuculuk istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Varol, "İstediğiniz rol var mı?" sorusuna, "Hep dram oldu. Eğlenceli roller isterim" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Pınar Altuğ, 'Benden köylü kadın olmaz' demişti. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bende olmaz dediğim yok ama benden olur dediğim var. Komediyi iyi oynarım. Türkiye'de şu an komedi üzerine bir şey yok. Akıl hastanesini oynamak isterim ama" yanıtını verdi.



Varol, "Eşiniz Alişan ile bir proje ister misiniz?" sorusuna, "Olabilir. Olsa nasıl olur bilmiyorum. Biz dizide tanıştık. Senaryoya göre belki olabilir. Sette sıkıcı olabilir. Hem iş hem ev, çok olmaz gibi... Sinema filmi olabilir" diye cevap verdi.

Alişan'ın ev hallerini paylaşmasına oyuncu, "Bazen rahatsız ettiğim oluyor. Bazen koydurmadığım oluyor" şeklinde konuştu.