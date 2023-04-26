Alina Boz'un şaşırtan uğurları

Ünlü oyuncu Alina Boz, global spor markası PUMA ile iş birliği yaparak markanın Lucky Charms adındaki yeni ayakkabı koleksiyonu için bir araya geldi.



"#Manifest: Şans Ayağıma Gelsin" diyen Alina Boz, sembollerin enerjisine olan inancını ayakkabılarında yer alan simgelerle gösteriyor.

Konuyla ilgili Alina Boz, "Sembollerin enerjisine inanan biriyim. Üzerimde taşıdığım minik uğurlar, ritüeller ve manifestler bana her zaman kendimi iyi hissettiriyor" dedi.



Sözlerine devam eden Boz, "Giyim tarzımın da bu pozitif ruh halini yansıtması çok önemli. PUMA'nın Lucky Charms koleksiyonuna da bu yüzden bayıldım. Tasarımları ve üzerlerindeki minik detaylar tam olarak bu enerjiyi yansıtıyor. PUMA ile böyle pozitif ve eğlenceli bir iş için bir araya gelmek çok güzel" ifadelerini kullandı.