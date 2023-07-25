Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor 25.07.2023 22:19 Alina Boz ile Umut Evirgen Yunanistan tatiline devam ediyor. İşte haberin detayları... Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti. Çifte, fotoğrafı Muhsin Akgün de eşlik etti. Çiftin kareleri sosyal medyada gündem oldu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Alina BozUmut Evirgen