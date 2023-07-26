Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? 26.07.2023 19:50 Çiçeği burnunda sevgililer Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu? İşte detaylar... Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İkili şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi. Çiftin evleneceği konuşuluyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Alina BozUmut Evirgen