Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor mu?

Altı yıldır birlikte olduğu Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.



İkili şu sıralar Yunanistan'da tatil yapıyor.

2. Sayfa'nın haberine göre; Evirgen yakınlarına, "Bu kez çok ciddi ve farklı bir şey yaşıyorum" dedi. Çiftin evleneceği konuşuluyor.