Aleyna Tilki'nin AVM stili

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği İstinyePark AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü sohbet etti.

Muhabirlerinde kendisini görüntülediği sırada poz veren Aleyna Tilki, neşeli ve sempatik halleriyle sevenlerinin ilgi odağı oldu. Spor alışveriş tarzı ile de hızlıca alışveriş yapan başarılı popçu, daha sonra kendisini almaya gelen aracına binip AVM’den ayrıldı.