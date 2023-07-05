Aleyna Dalveren yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Geceye katılan Esra Sönmezer "Aleyna'nın hiçbir doğum gününü kaçırmam. Son zamanlarda yediğini öde tarzı doğum günleri moda oldu. Ben buna çok karşıyım. Sonuçta davet edildiğin bir yere gidiyorsun ve emek harcıyorsun. Aleyna'yı bu konuda çok tebrik ediyorum. Ben doğum günümde kimsenin elini cebine attırmam. Bana henüz doğum günü sürprizi yapan olmadı. Doğum günlerimde bana magnet getirenler vardı. Çok sinir oluyordum güzel hediye getirmeyenlere." dedi.

Sözlerine devam eden oyuncu "Yapımcılarla kilo ile ilgili sorunlar yaşıyorum. Yapımcılar biraz daha zayıfla diyorlar. Çok yanlış buluyorum. Yurt dışında bile dünya yıldızlarına kilo konusunda çok karışılmıyor ama Türkiye'de maalesef karışılıyor. Türkiye'de yapımcılar oradan buradan gelmiş insanlar, bu işi bilmiyorlar." dedi.

Geceye katılan bir diğer isim Kurtuluş Kuş "Aleyna'yı çok seviyorum. Önemli gününde yanında olmak istedim. 'Monalya' adıyla yeni şarkım çıkacak bunun için çok mutluyum." dedi.

Aleyna Dalveren ise "Bütün arkadaşlarım ve sanatçı dostlarım yanımda. Çok mutluyum benden bir tane daha yok, bugünün keyfini çıkaracağım." dedi.

Gecede Hande Yener sahne alırken Aleyna Dalveren ünlü şarkıcıyla birlikte "Benden bir tane daha yok" şarkısı eşliğinde doğum günü pastası keserek birbirinden güzel şarkılarıyla davetlileri eğlendirdi.