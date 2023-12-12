ALEM dergisinin yeni yıl kutlaması ‘Golden Gala’ya ünlü akını

Four Seasons Hotel Bosphorus'un muazzam atmosferinde düzenlenen etkinlikte Nazlı Sabancı’dan Yiğit Kirazcı’ya, Arzu Sabancı’dan Aslı Gümüşel’e, Saadet Işıl Aksoy’dan Ergin İnan’a dek cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü simaları bir araya geldi. Pomellato'nun ana sponsorluğunda gerçekleşen gecede göz alıcı mücevherleri takan ünlü simalar gecenin parıltısını daha da artırdı.

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ve Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Reto Moser’in açılış konuşmasıyla başlayan gecede Şef Alper Kızılbayır’ın hazırladığı leziz menüye Pernod Ricard’ın özel kokteylleri eşlik etti.

Otelin hemen girişinde misafirleri karşılayan Lexus RX ile terasta sergilenen lüks minivan Lexus LM tarzları ve zerafetleriyle geceye daha da şıklık katarken, davetlilerden de büyük ilgi gördü.

A46’nın özenle organize ettiği yılbaşı balosunda davetliler, Aybüke Albere’nin canlı performansı ile gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlendi.

Eğlenenler arasında Yüsra Geyik, Ege Kökenli, Halil İbrahim Ceyhan, Ezgi Çelik, Müge Boz gibi ünlü oyuncular vardı.